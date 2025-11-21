Japon bireysel yatırımcılar, geçmişte defalarca zarar etmelerine rağmen yeniden Türk lirası almaya başladı. Bu yıl Japon yeni karşısında yüzde 16’dan fazla değer kaybeden TL, risk iştahı yüksek Japon günlük işlemcileri için yeniden en popüler pozisyonlardan biri haline geldi. Tokyo Finansal Borsası verilerine göre 12 Kasım itibarıyla yatırımcıların elinde TL/yen paritesine bağlı yaklaşık 900.000 marj sözleşmesi bulunuyor ve bu seviye tüm zamanların zirvesine yakın.

TÜRK LİRASI YENİDEN GÜNDEMDE

Artan ilgi, piyasalarda yeniden ağır bir kayıp riskinin konuşulmasına neden oldu. Yıllardır dünyanın en dalgalı para birimlerinden biri olan lira, Japon yatırımcıları hem TL’deki hem de zayıf yendeki hızlı hareketlere karşı savunmasız bırakıyor. Yenin zayıflığı nedeniyle müdahale ihtimalinin masada olması da riskleri ikiye katlıyor.

Mizuho Securities Tokyo stratejisti Shoki Omori, “Türk lirası, Japon bireysel yatırımcıların en son dokunması gereken para birimi olmalı” diyerek yatırımcıların geçmişte defalarca zarar ettikleri pozisyona yeniden yüklenmelerine dikkat çekti.

Günlük işlemcilerin TL/yen pozisyonlarının toplam büyüklüğü 32,8 milyar yene (212 milyon dolar) denk geliyor. Ancak liradaki uzun süreli değer kaybı, marj ürünlerine yatırılan gerçek miktarın bunun çok daha üzerinde olduğuna işaret ediyor.

GEÇMİŞ KAYIPLAR HALA AKILLARDA

Japon yatırımcıların TL ile ilgili unutması zor kayıpları var. 19 Mart’ta Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibinin gözaltına alınmasının ardından lira bir günde yüzde 11’e kadar düşmüştü. Aynı gün TL/yen uzun pozisyonları yüzde 26 gerilemiş, bu 2018’den beri kaydedilen en sert düşüş olmuştu. Bu hareket, yatırımcıların zararı sınırlamak için zorunlu satışa gittiklerini gösteriyordu.

Buna rağmen yüksek getiri cazibesi, Japon yatırımcıları yeniden piyasaya çekiyor. TL, yen karşısında üç aylık yıllıklandırılmış bazda yüzde 30’un üzerinde getiri sunuyor; bu oran yüzde 1’in altındaki yerel getirilerin çok üzerinde. Brezilya reali gibi diğer carry trade para birimlerinde spot getirisi daha iyi olsa da faiz gelirleri TL’deki kadar yüksek değil.

Bir FX influencer’ı olan 52 yaşındaki Yukiya Kotegawa, yaklaşık 19.000 dolarlık TL pozisyonu taşıdığını ve kazançlarının bir kısmıyla Phuket tatiline çıktığını söylerken, “Meksika pesosu veya Güney Afrika randı bu getiriyi vermiyor” dedi.

YÜKSELEN KALDIRAÇ, ARTIŞA PARALEL RİSKLER

Analistlerin temel endişesi, küçük yatırımcıların cazip getiriler uğruna kaldıraçlarını artırması ve piyasa terse döndüğünde ağır kayıplarla karşılaşmaları.

Piyasayı zamanlamaya çalışarak işlem yapan Hyogo bölgesinden 41 yaşındaki Masahiro, TL’ye güveninin sınırlı olduğunu kabul ediyor ancak kısa vadeli yükselişlerde satış yapıp düşüşlerde yeniden giriş yaparak yüksek faizi toplamaya çalışıyor. Masahiro, “Ne kadar uzun tutarsan o kadar kazanırsın” diyor.

Yeni bu hafta dolar karşısında 155 seviyesini test ederken, Japonya’nın müdahale ihtimali de artıyor. Böyle bir girişim, yende sert bir değer kazanımını tetikleyebilir ve diğer para birimlerine karşı da hızlı bir yükseliş yaratabilir.

Ebury’den stratejist Matthew Ryan, “Carry trade için en büyük tehdit Japonya’nın doğrudan müdahalesidir. Bu tür bir adım, yen karşısındaki kısa pozisyonları bir anda yok eder” uyarısını yapıyor.

TÜRKİYE’DEN GELEBİLECEK ŞOKLAR DA MASADA

TL’deki hareket yalnızca Japonya kaynaklı risklere bağlı değil. Türkiye’nin yükselen enflasyonu dizginleme çabaları sonuç vermeye başlasa da, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,9 seviyesinde olması sorunun hala ciddi olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu yıl hızla değerlenen altına yönelik yoğun talep de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Türkiye ekonomi yönetimi, “reel değerlenme” adını verdikleri politikayla liranın kayıplarını tüketici fiyat artışının altında tutmaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın başlarında TL’ye yönelik carry trade işlemlerinin hala önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıklamıştı.

Niigata bölgesinden 42 yaşındaki Takanori, geçmişte TL’de yaşadığı kayıplara rağmen şu anki getirilerin “kaçırılmayacak kadar yüksek” olduğunu düşünüyor. “Geçmiş zararlarımı telafi ettim ve şimdi artıdayım” diyerek aylık yüzde 10 civarında getiri elde ettiğini söylüyor.

SÜRÜ PSİKOLOJİSİ: GETİRİ AVCILIĞI SÜREBİLİR

Analistler ve aracı kurumlar, Japon yatırımcıların yüksek faiz getirisi peşinde TL’ye yönelmeye devam etmesini bekliyor. Ancak bunun, aynı büyüklükte kayıpları göze almak anlamına geldiği uyarısı sürüyor.

ATFX Global Markets’tan Nick Twidale, “Bu tam bir sürü psikolojisi. Çevrelerindeki insanların yüzde 30’un üzerinde getiri aldığını görenler, döngünün sonuna yaklaşılmış olsa bile onları takip ediyor. Sorun şu ki Japonya her an müdahale edebilir ve tüm pozisyonlar bir anda yok olabilir” değerlendirmesini yapıyor.