Japonya’da yerde uyumak geleneksel bir yaşam tarzı olarak uzun yıllardır sürdürülüyor. Japonların neden yerde uyuduğu ise çoğu kişi tarafından sı8klıkla merak ediliyor. Hatta bu gelenek, yalnızca Japonya'da değil bazı Asya kültürlerinde de yaygın. Peki, Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor?

Japonya’da çoğu evde yatak yerine geleneksel futonlar kullanılıyor. Bu futonlar, yeri kaplayarak doğrudan yerin üzerinde uyumayı sağlıyor. Uzmanlar, bu uyku alışkanlığının sırt ve bel sağlığı üzerinde faydalı olduğunu belirtirken, yerde uyumanın vücudun doğal eğrisine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu açıkladı. Bu da daha doğru bir postür ve sırt ağrılarının önlenmesi için önemli olabilir. Aynı zamanda yataklarda uyumak, bazen vücudun doğal hareketine engel olabilir.

YER TEMİZLİĞİ VE HAVA DOLAŞIMI

Japonya'da evler genellikle küçükTÜR bu nedenle birçok aile günlük yaşam alanlarını daha fonksiyonel hale getirmek için geleneksel futonları tercih eder. Gündüzleri futonlar kaldırılır, bu sayede yerden tasarruf edilir. Ayrıca, yastıklar ve örtüler düzenli olarak havalandırılır, bu da nemin engellenmesine ve odadaki havanın taze kalmasına yardımcı olur.

BU GELENEĞİN KÖKENİ

Yerde uyuma geleneği Japonya'nın tarihsel geçmişine dayanıyor. Eskiden, Japonlar, geleneksel "tatami" yer döşemeleri üzerine futon sererek uyurlardı. Tatami, doğal malzemelerle yapılmış ve vücudu rahatça destekleyecek şekilde tasarlanmış zeminlerdir ve bu kültürel gelenek, Japonların uyku düzenini doğrudan etkileyerek yerde uyumayı yaygınlaştırmıştır.

Öte yandan günümüzde Japonlar modern yaşam tarzına uyum sağlasa da geleneksel futonla uyuma alışkanlığı hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Japonya’da bu tarz bir uyku düzeni, hem vücut sağlığını hem de ev düzenini iyileştirmek için bir seçenek olarak hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.