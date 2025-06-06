Japonya'nın uzay yarışındaki özel sektör umudu ispace, ikinci Ay görevinde de başarıya ulaşamadı. Ay'a inişe dakikalar kala kesilen sinyaller, yıllarca süren çalışmaların sessizliğe gömülmesine neden oldu. Uzak Doğu’nun bu cesur girişimi, Ay’a uzanan yolda bir kez daha durakladı – hem de tam varmak üzereyken...

DAKİKALAR İÇİNDE UMUTLAR TÜKENDİ

İniş aracı, Japonya saatiyle Cuma sabaha karşı 03.00'ten sonra Ay’ın kuzey yarımküresinde kratersiz bir bölgeye yöneldi. Planlara göre saat 04:17’de yüzeye temas etmesi bekleniyordu. Ancak heyecan yerini sessizliğe bıraktı: İnişten sadece 15 dakika sonra şirket, aracıyla bağlantı kuramadığını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen ispace yetkilileri, iniş aracının yavaşlayamayıp kontrolsüz bir şekilde yüzeye çarpmış olabileceğini açıkladı. Şirket CEO’su Hakamada Takeshi, “İkinci görevimizi başarıyla tamamlamanın zor olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle görevi sonlandırma kararı aldık,” ifadelerini kullandı.

"AY'DAN VAZGEÇMİYORUZ"

Hakamada, bu başarısızlıktan ders çıkaracaklarını belirterek Japonya’nın Ay keşfi konusundaki yükselen ivmesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı:

“Bu tür zorluklar uzay çalışmalarının doğasında var. Görevimiz, bu deneyimi geleceğe taşımak ve daha iyisini başarmak.”

DENEMELER HEP BOŞA ÇIKTI

Görevin taşıyıcı roketi, Ocak ayında ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı. İniş aracı, Mayıs sonunda Ay yörüngesine başarıyla yerleşmişti. ispace, 2023’teki ilk iniş denemesinden sonra sistemlerini gözden geçirmiş, hedef bölgeyi değiştirmişti. Ancak ikinci girişim de olumlu sonuç vermedi.

Bugüne dek yalnızca iki ABD merkezli özel şirket, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Japonya bu alanda özel girişimlerle ilerlemeye çalışsa da hedefe ulaşmak şimdilik bir başka göreve kaldı.