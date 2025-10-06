Alternatif tıpta kullanılan bazı yöntemler, modern tıbbın ilgisini çekmeye devam ediyor. Japonya’da yüzyıllardır uygulandığı bilinen bir teknik, son dönemde yeniden gündeme geldi. Bu yönteme göre, 1 diş sarımsak yara bandıyla baş parmaklara sarıldığında baş ağrısının hafiflediği gözlemleniyor.

BAŞ AĞRISINI AZALTIYOR

Japon halk hekimliğinde sarımsak, doğal antibakteriyel ve dolaşım düzenleyici özellikleriyle öne çıkan bir bitki. Refleksolojiye göre, ayak baş parmaklarındaki sinir uçları baş bölgesiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle sarımsağın bu noktalara temas etmesi, kan akışını hızlandırarak baş ağrısını azalttığı aktarıldı.

DOLAŞIMIN İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Tıp uzmanları, yöntemin etkisini destekleyen kesin bir bilimsel veri olmadığını belirtiyor ama sarımsağın içerdiği allicin maddesi, vücutta damar genişlemesine ve dolaşımın iyileşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu da bazı kişilerde ağrıların hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar aynı zamanda sarımsağın cilde doğrudan temasında tahriş veya alerjik reaksiyon riski bulunduğuna dikkat çekti. Denemek isteyenlerin sarımsağı doğrudan değil ince bir tülbent ya da yara bandı aracılığıyla uygulaması tavsiye ediliyor.