Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya’nın Türkiye’nin sınır illerine yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı. Alınan kararla birlikte Gaziantep’in, Japon vatandaşları için yeniden “güvenli ve seyahat edilebilir” bölgeler arasında yer aldığı belirtildi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş yıllarda Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle Gaziantep’in de dahil olduğu sınır şehirlerinin Japonya tarafından riskli bölgeler arasında değerlendirildiğini hatırlattı. Son yapılan değerlendirme sonucunda bu kararın değiştirildiğini belirten Şahin, bölgenin artık Japon turistler için güvenli olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

Gaziantep ve çevresinin Uzak Doğu’dan gelecek ziyaretçiler için önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Şahin, “Tüm Japon misafirlerimizi şehrimize ve bölgemize davet ediyoruz” mesajını paylaştı.

Kararın ardından Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami’yi ziyaret ettiklerini aktaran Şahin, süreçte verilen desteklerden dolayı Japon yetkililere teşekkür etti. Alınan kararın, kentin turizmine ve uluslararası tanıtımına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.