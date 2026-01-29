Japonya’da bir evin kapısını çaldığınızda sizi karşılayan ilk şey, zeminden birkaç santimetre daha aşağıda bulunan "Genkan" adlı giriş bölümüdür. Ayakkabıların bu alanda çıkarılıp ev içine yönünün dışarıya bakacak şekilde dizilmesi, Japon gündelik yaşamının en sarsılmaz kurallarından biri olarak kabul ediliyor.

NEMİ ENGELLEMEK İÇİN KULLANILIR

Japonya’nın iklimi oldukça nemli ve yağışlıdır. Geleneksel Japon evlerinde zemin, havalandırmayı sağlamak ve nemin çürümesini önlemek amacıyla topraktan yaklaşık 10-15 santimetre yukarıda inşa edilir. Ayakkabıların girişteki alt seviyede bırakılması, dışarıdaki çamur, toz ve nemin evin yaşam alanına taşınmasını teknik olarak engeller.

"TATAMİ" KÜLTÜRÜ HAKİM

Japon evlerinde zemin genellikle "Tatami" adı verilen geleneksel hasır matlarla kaplıdır. Hasır yüzeyler oldukça hassastır ve ayakkabıyla basılması durumunda kolayca zarar görebilir. Ayrıca Japonlar geleneksel olarak yerde yemek yer, yerde uyur ve yerdeki masalarda çalışırlar.

İÇERİ VE DIŞARI OLARAK KESKİN AYRIM VARDIR

Japon felsefesinde "Uchi" (içerisi/güvenli alan) ve "Soto" (dışarısı/kirli alan) kavramları arasında keskin bir ayrım vardır. Ayakkabıları çıkarmak, dış dünyanın stresini, kirliliğini ve "yabancı" enerjisini kapıda bırakmayı temsil eder.