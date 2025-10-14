Japonya’da neredeyse her evde buzdolabında özel bir yumurta rafı bulunur. Marketlerde yumurtalar soğuk reyonda satılır ve eve gelen herkes ilk iş olarak yumurtaları buzdolabına yerleştirir. Peki Japonlar neden bu konuda bu kadar titiz? Bunun arkasında hem gıda güvenliği hem de alışkanlıklarla şekillenmiş kültürel bir neden yatıyor.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Japonya’da yumurtalar üretimden sonra özel makinelerde yıkanır ve dezenfekte edilir. Bu işlem, yumurtanın dış yüzeyinde doğal olarak bulunan koruyucu tabakayı ortadan kaldırır. Bu da oda sıcaklığında bırakılan yumurtanın çok daha hızlı bozulmasına neden olur. Bu yüzden soğuk zincir, satıştan tüketime kadar büyük önem taşır.

YUMURTA ÇİĞ OLARAK TÜKETİLİR

Japon mutfağında yumurta sadece pişirilerek değil, çiğ olarak da sıkça tüketilir. Örneğin Tamago Kake Gohan (pirinç üzerine kırılmış yumurta), ülkede çok popüler bir kahvaltı yemeğidir. Bu nedenle yumurtanın en taze ve güvenli haliyle korunması gerekir. Soğukta saklamak, özellikle Salmonella gibi bakteri risklerini minimuma indirir.

RAF ÖMRÜ KISADIR

Japonya’daki gıda mevzuatına göre yumurtaların son kullanma tarihi üretimden itibaren genellikle iki hafta olarak belirlenir. Bu kısa süre, tazeliğe verilen önemin bir göstergesidir. Yumurtalar oda sıcaklığında bırakıldığında bu süre daha da kısalır.

KÜLTÜREL BİR ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Zaman içinde bu durum bir hijyen kuralının ötesine geçerek günlük yaşam alışkanlığına dönüştü. Marketlerde soğukta satılan yumurtalar evde de otomatik olarak buzdolabına konuyor. Japonya’daki buzdolaplarında yumurtalar için özel bir bölüm bulunması da bunun bir yansıması.