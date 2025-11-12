Klasik kahvaltıların tartışmasız baş tacı yumurta. Protein ve kalsiyum deposu olarak bilinen yumurtanın pabucunu dama attıracak bir araştırma yapıldı. İçerisinde bulunan yüksek protein sayesinde 2 besin tokluk hissi yaratıyor. Bu araştırma beslenme trendlerini de değiştireceğe benziyor.

Amerikalı beslenme uzmanları tarafından yapılan araştırmada, en önemli protein kaynağı görülen yumurtanın yerine tokluk hissi yaratan 2 besin daha ortaya koyuldu. Kas kütlesini koruduğu gibi vücuda protein ve kalsiyum da depoluyor.

2 BESİNİ KAHVALTINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Yayınlanan bilimsel araştırmalarda protein zengini ve bio-yararlılığı açısından yoğurt ve siyah fasulyenin kalsiyum açısından zengin olduğu kanıtlandı. Beslenme ve yaşlanma araştırmalarıyla tanınan bilim insanı Dr. Rhonda Patrick, kas kütlesi için protein tüketiminin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak sağlık sorunlarını da önlüyor.

PROTEİN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Dr. Patrick, günlük protein miktarının kas kütlesini korumak için kilogram başına 1.2 ila 2 gram protein olduğunu belirtti. Bu da kahvaltıların daha fazla proteinle zenginleşmesi demek.

Yapılan son araştırmalarda, uzmanlar sabah öğününde eşit protein dağılımına dikkat çekiyor. Yoğurt 6-7 gram protein içerirken yoğurt ise 15 ila 20 gram arasında protein içeriyor. Bu bir fincan anlamına geliyor.

Aynı şekilde siyah fasul ve mercimek bazlı karışımlar da protein açısından oldukça zengin. Yüksek lif içermelerinden dolayı kan şekerini dengelerler ve uzun süre tokluk sağlarlar.