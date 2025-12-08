Hıristiyan dünyası Noel’i aile buluşmalarıyla kutlarken, Japonya’da gelenek bambaşka bir hal aldı. Nüfusunun yüzde 1’inden azı Hıristiyan olan ülkede Noel, yıllar içinde ikinci bir Sevgililer Günü’ne dönüşmüş durumda.

2000 DOLAR ÖDÜYORLAR, DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENİYOR

Genç çiftler, ışıltılı sokaklarda dolaşmak, dijital sanat galerilerini gezmek, romantik seyir teraslarında Tokyo manzarasına karşı vakit geçirmek için sokaklara akın ediyor. Bazıları Noel’i sıcak çikolata içerek kutlarken, bazıları lüks otel odalarına gecelik 2.000 dolara varan ücretler ödeyerek özel programlara katılıyor. Hatta Ritz-Carlton Tokyo, Noel paketlerine buz pateni deneyimi bile eklemiş durumda.

Uzmanlara göre bu gelenek, II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’yı etkisi altına alan Amerikan kültürünün etkisiyle başladı. Ancak bugün Japonlar Noel’i dini bir kutlamadan ziyade romantik, popüler ve estetik bir etkinlik olarak görüyor. Alman tarzı Noel pazarları, Fransız/İtalyan restoranlarında geçen akşam yemekleri ve çiftlerin birbirine hediye verdiği özel programlar, Japonya’da Noel’i adeta evlilik tekliflerinin favori zamanı haline getiriyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Gençler bu özel gece için dışarı çıkma yarışına girerken, restoran fiyatları da yükseliyor. Bu nedenle pek çok kişi evde parti veriyor ya da sevgilisiyle dizi izleyerek sakin bir Noel akşamı geçirmeyi tercih ediyor.

Romantik Noel kutlamaları aslında Japon hükümetinin de işine geliyor çünkü ülke, ciddi bir nüfus krizinin içinde. Açıklanan verilere göre Japonya son 13 yıldır nüfus kaybediyor; 65 yaş üstü nüfus artarken doğum oranı hızla düşüyor. Gençlerin Noel’de çiftleşme kültürünü sahiplenmesi, toplumda ilişkileri canlandıran bir etki olarak görülüyor.