Japonya'da demografik çöküş, uzmanların en karamser senaryolarını bile geride bıraktı. Ülkede 2025 yılında kayıt altına alınan yenidoğan sayısı 705 bin 809'a düşerek tarihin en kötü rakamına ulaştı. Üstelik bu tablo, resmi tahminlerin tam 17 yıl önünde geliyor.

KAYITLAR BAŞLADIĞINDAN BU YANA EN KÖTÜ TABLO

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre geçen yılki doğum sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 azaldı. Bu rakam, resmi nüfus kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1899'dan bu yana görülen en düşük seviye. Ülkede yenidoğan sayısı art arda 10 yıldır düşüş gösteriyor.

Tarihi perspektiften bakıldığında tablonun boyutu daha da çarpıcı bir hal alıyor. Japonya'da doğum sayısı 1949'da 2 milyon 690 bine ulaşarak zirveyi gördü. 1973'te 2 milyon 90 bin, 1983'te 1 milyon 500 bindi. Kritik eşik olan 1 milyonun altına ilk kez 2016'da inildi. Aradan geçen dokuz yılda ise düşüş hız kesmeden sürdü.

TAHMİNLER FENA HALDE YANILDI

Asıl şok yaratan konu ise rakamın kendisinden çok, bu rakamın ne kadar erken geldiği. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, doğum sayısının 2042 yılından önce 710 binin altına düşmeyeceğini öngörmüştü. Oysa bu eşik 2025'te aşıldı. Tahmin, ilan edilmesinden 17 yıl önce boşa çıktı.

ÖLÜMLER 1,61 MİLYON, NÜFUS ERİYOR

Doğum tarafındaki bu sert düşüş, ölüm rakamlarıyla birleşince demografik kriz daha da belirginleşiyor. 2025 yılında Japonya'da 1 milyon 610 bin kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı önceki yıla kıyasla 13 bin 30 azalmış olsa da doğum-ölüm farkı ülke aleyhine açılmaya devam ediyor. Japonya, her yıl yaklaşık 900 bin kişilik bir nüfus kaybıyla yüzleşiyor.

Evlilik istatistiklerinde ise görece olumlu bir tablo göze çarpıyor. Geçen yıl kayıt altına alınan evlilik sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 artarak 505 bin 656'ya ulaştı.