Son yıllarda fonksiyonel gıdalar ve bitkisel destekler üzerine yapılan araştırmalar, geleneksel mutfaklarda yüzyıllardır kullanılan birçok bitkinin terapötik potansiyelini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu doğrultuda bilim dünyasının mercek altına aldığı güncel öznelerden biri de Perilla (Perilla frutescens) bitkisidir. Kendine özgü güçlü aroması ve zengin biyokimyasal bileşimiyle dikkat çeken bu bitki, hem sindirim sistemi üzerindeki regüle edici etkileri hem de kardiyovasküler sağlığı destekleyen bileşenleriyle modern beslenme protokollerinde kendine yer bulmaya aday görünüyor.

GASTRONOMİK BİR DEĞERİN ÇOK ÖTESİNDE

Perilla yaprakları, karakteristik aromatik profili sayesinde gastronofili dünyasında iştah artırıcı bir unsur olarak kabul edilir. Ancak bitkinin fonksiyonu yalnızca lezzet algısıyla sınırlı değildir. Yapılan klinik değerlendirmeler, perilla yaprağında bulunan uçucu yağların ve fenolik bileşiklerin, gastrointestinal sistem üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratarak sindirim süreçlerini destekleyebileceğini göstermektedir.

KALP SAĞLIĞINDA TOHUMLARIN GÜCÜ

Perilla bitkisini bilimsel açıdan asıl cazip kılan unsurların başında, bitkinin tohum yapısı gelmektedir. Perilla tohumları, insan vücudu için esansiyel olan ve dışarıdan alınması gereken bir bitkisel omega-3 yağ asidi türü olan Alfa-Linolenik Asit (ALA) bakımından son derece zengindir.

Yürütülen bazı küçük ölçekli klinik araştırmalar, perilla tohumu yağının düzenli tüketildiğinde serum lipid profili üzerinde modüle edici etkiler gösterebileceğini ortaya koymuştur. Elde edilen veriler; bu özel yağın, kandaki trigliserit ve toplam kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceğini öne sürmektedir.

TÜKETİM ÖNERİLERİ VE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Mevcut veriler ışığında, perilla yapraklarının günlük beslenme rutininde bir baharat, çeşni veya taze yeşillik olarak ölçülü miktarda tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte, bitkinin klinik etkinliğinin, terapötik dozajlarının ve uzun vadeli etkilerinin tam olarak tescillenebilmesi için daha geniş kapsamlı, randomize ve kontrollü akademik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, özellikle kronik metabolik rahatsızlıkları olan bireylerin fitoterapi unsuru olarak perillaya yaklaşırken porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önem arz etmektedir.