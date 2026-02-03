Mersin genelinde etkili olan sel ve olumsuz hava koşulları, deniz ekosisteminde hareketliliğe neden oldu. Güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından kopan ve halk arasında "jilet midyesi" olarak da bilinen kargı midyeleri, sahil şeridinde geniş bir alana yayıldı.

NADİR GÖRÜLECEK YOĞUNLUKLA KIYIYA VURDU

Normal şartlarda kumluk ve sığ deniz tabanında, kendilerini kuma dikey olarak gömerek yaşamlarını sürdüren bu yumuşakçalar, nadir görülen bir yoğunlukla kıyıya vurdu. İnce ve uzun yapılarıyla dikkat çeken canlılar, fırtınanın etkisiyle kum tabakasının yer değiştirmesi sonucu yüzeye çıkarak sürüklendi.

SAHİLDEN KAVOLAR VE ÇUVALLARLA TOPLADILAR

Sahildeki yoğunluğu fark eden bölge sakinleri ve balıkçılar, kargı midyelerini toplamak için sahile akın etti. Genellikle ticari olarak satılan ve balık avcılığında nitelikli bir yem türü olarak kabul edilen bu midyeler, bölgedeki balıkçılar tarafından kova ve çuvallara doldurularak toplandı.

JAPONLAR TÜKETİYOR, UZMANLAR SAĞLIK UYARISI YAPTI

Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında ve Japonlarda tüketim malzemesi olarak kullanılan bu türün, fırtına sonrası kıyıdan toplanan örnekleri için uzmanlar dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Çamurlu su ve dış etkenlerle temas eden, kontrolsüz şekilde toplanan deniz canlılarının tüketiminin hijyen açısından risk taşıyabileceği öngörülüyor.