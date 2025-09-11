1993'te Japonya'dan getirilen yüzlerce ağaç ve bitki, Kırşehir'deki Çağırkan köyünü adeta küçük bir Japon köyüne dönüştürdü. Hatta öyle ki Japon prenslerinin bile ziyaret ettiği bu köy, özellikle ilkbahar aylarında turistlerin uğrak noktası haline geliyor.

PRENS TAKAHİTO ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

1993 yılında Prens Takahito Mikasa, Türkiye'ye gelip Kaman Kale höyük kazılarını başlattı ve Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına burada birtakım çalışmalar yapıldı. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Prens Takahito'nun Kalehöyük'teki kazı çalışmalarını onurlandırmak için köye 300'den fazla bitki ve ağaç gönderdi. O tarihten bu yana köy, her ilkbaharda Japon turistlerin akınına uğruyor.

Kiraz, elma, erik, ayva ve salkım söğüt ağaçlarıyla renk cümbüşüne dönen bahçe, ziyaretçilere adeta Japonya'da olduklarını hissettiriyor. Bahçede ayrıca Japon fenerleri, yapay şelaleler, sazan balıklı göletler ve Budha tapınağı minyatürü bulunuyor.

Zamanında Japon prenslerinin ayak bastığı Çağırkan Köyü, bugün "Kırşehir'in küçük Japonya'sı" olarak biliniyor. Özellikle ilkbahar aylarında köy, hem Türk hem de Japon turistlerle dolup taşıyor.