Japon kültüründen dünyaya yayılan ve basitliğiyle dikkat çeken buzlu su yöntemi, son günlerde sağlığa olan faydalarıyla konuşuluyor. Yıllardır uygulanan bu pratik ritüel, hem bedeni hem de zihni kısa sürede yenileyerek güne enerjik başlamayı sağlıyor.

JAPONLARIN SABAH RİTÜELİ

Japonya’da birçok kişi, güne başlamadan önce ellerini ve bileklerini kısa süreliğine buzlu suda bekletmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. İlk bakışta garip gelebilecek bu uygulamanın ardında hem bilimsel hem de psikolojik nedenler bulunuyor. Soğuk suyla temas, bedeni uyandırmanın ve zihni tazelemenin en pratik yollarından biri olarak kabul ediliyor.

VÜCUTTA YARATTIĞI ETKİLER

Elleri buzlu suya daldırdığınızda kan damarları anında daralıyor ve kan, merkez organlara yöneliyor. Bu durum dolaşımı hızlandırırken, ellerdeki sinir uçlarının uyarılmasıyla beyne “uyanma” sinyali gidiyor.

Araştırmalar, kısa süreli soğuk su temasının ödemi ve şişkinliği azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve stresi hafiflettiğini gösteriyor.

RUH HALİNİ DENGELİYOR

Soğuk suya temas, vücudun “iyi hissetme hormonu” olarak bilinen endorfin salgısını da artırabiliyor. Bu nedenle yöntemi düzenli uygulayanlar, gün boyu kendilerini daha enerjik ve dengeli hissettiklerini söylüyor.

EVDE KOLAYCA UYGULANABİLİYOR

Uygulama oldukça basit: Küçük bir leğeni buzla doldurun, üzerine soğuk su ekleyin ve ellerinizi bilek hizasına kadar daldırın. 30 saniye ile 1 dakika arasında bekletmek yeterli. Etkiyi artırmak isteyenler, yöntemi sabahları ya da yoğun bir günün ardından deneyebilir.