Eski bir lahana çeşidi olan ve baş yapısı oluşturmayan bu sebze, -15 dereceye kadar dayanıklılık göstermesiyle biliniyor. Tarihsel süreçte Japonya’nın gıda krizlerini aşmasında kilit öneme sahip olan bitki, günümüzde Japonya'da sağlık ve uzun ömrün sembolü kabul edilen "aojiru" (lahana suyu) içeceğinin temel bileşenini oluşturuyor.

KANSER ÖNLEYİCİ BİLEŞENLER İÇERİYOR

Bilimsel araştırmalar, kara lahananın yüksek oranda antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip bileşikler içerdiğini kanıtladı. Uzmanlar, bu bileşenlerin aktif hale gelmesi için yaprakların pişirilmeden 40 dakika önce doğranması gerektiğini vurguluyor.

Besin değerleri açısından yapılan analizlerde, sebzenin sütten daha fazla kalsiyum içerdiği ve günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 700'ünü tek başına karşıladığı saptandı. Ayrıca, yüksek demir oranıyla bitkisel beslenme modellerinde stratejik bir kaynak olarak nitelendiriliyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDEN MODERN SAĞLIĞA

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Dr. Nero Endo tarafından sivillere yoğun vitamin sağlamak amacıyla geliştirilen kara lahana suyu, o dönemde iskorbüt hastalığıyla mücadelede temel kaynak oldu. Diğer sebzelerin donduğu sert iklim koşullarında yetişebilen bitki, Japonya genelinde kitlesel bir sağlık destek ürününe dönüştü.

NASIL PİŞİRİLİR?

Kara lahananın lezzet profilinde, dondurulma işleminin nişastayı şekerlere ayırarak acılığı ortadan kaldırdığı belirlendi. Gastronomi uzmanları, taze lahananın tüketilmeden önce bir gece dondurulmasını tavsiye ediyor.

Hazırlık aşamasında ise selüloz liflerinin kırılması için yaprakların mekanik olarak ezilmesi ve zeytinyağı ile ovulması, yumuşak ve tatlı bir kıvam elde edilmesini sağlıyor. 150 derece fırında 10-12 dakika pişirilerek elde edilen lahana cipsleri ise yüksek kalorili atıştırmalıklara sağlıklı bir alternatif olarak sunuluyor.