Japonya’nın en küçük ana adası olan Okinawa, sakinlerinin uzun ömürleriyle tüm dünyada “ölümsüzlük adası” olarak biliniyor. Burada yaşayanların büyük kısmı 100 yaşını geçiyor ve sağlıklı bir yaşam sürüyor. Uzmanlara göre bu uzun ömrün arkasında, “Hara Hachi Bu” adı verilen özel bir beslenme felsefesi var.

YÜZDE 80 DOYMA KURALI

“Hara Hachi Bu” kuralı, “Karnını yüzde 80 doyur” anlamına geliyor. Yani yemek tam tokluk hissi oluşmadan bırakılıyor. Bu yöntem sayesinde kalori alımı azalıyor, sindirim sistemi zorlanmıyor ve vücut ihtiyacı kadar enerjiyle yetinmeyi öğreniyor.

DİYET LİSTESİ DEĞİL, YAŞAM FELSEFESİ

Okinawa tarzı beslenmenin en önemli noktası yasakların olmaması. Bu bir “diyet listesi” değil yemek yeme biçimini değiştiren bir alışkanlık. Önemli olan ne yediğinizden çok nasıl yediğiniz. Yemekler yavaş tüketiliyor, lokmalar iyi çiğneniyor ve beyin tokluk sinyali göndermeden sofradan kalkılıyor.

DOĞAL VE BESLEYİCİ GIDALAR

Okinawa halkı daha çok balık, tofu, sebze ve deniz ürünleriyle besleniyor. Tatlı patates, deniz yosunu ve fermente gıdalar sofralardan eksik olmuyor. Bu sayede hem bağırsak sağlığı korunuyor hem de kalp-damar hastalıkları riski azalıyor.