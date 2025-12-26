Japonya, artan iş gücü açığını kapatmak ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla Mart 2029’a kadar 1 milyon 231 bin 900 yabancı kalifiye işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor. Ülkeye gelecek işçilere verilecek maaşların ise 46 bin lira ile 75 bin lira arasında olması bekleniyor.

19 FARKLI SEKTÖRDEN İŞÇİ ALINACAK

Japonya devlet televizyonu NHK’nin aktardığına göre, hükümet söz konusu planın taslağını kamuoyuyla paylaştı. Planın ilk aşamasında, 19 farklı sektörde toplam 805 bin 700 vasıflı işçinin ülkeye kabul edilmesi öngörülüyor.

Bu aşamada yabancı işçilerin ağırlıklı olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMLİ PERSONELLER DE ALINACAK

Planın ikinci aşamasında ise 17 farklı sektörde 426 bin 200 kişinin Japonya’ya kabul edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yabancı işçiler, özellikle inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl sürecek bir eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak.

TAHMİNİ MAAŞLAR BELLİ OLDU

Japonya’ya gelecek yabancı kalifiye işçilere ödenecek maaşların, sektöre ve deneyime bağlı olarak aylık 46 bin lira ile 75 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Nitelikli çalışanların ise maaşların 300 bin lira dolaylarında olacağı öngörülüyor. Ücretlerin yanı sıra sosyal haklar ve çalışma koşullarının da yabancı işçiler için cazip hale getirilmesi planlanıyor.

Japonya hükümetinin, iş gücü ihtiyacını karşılamayı ve ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefleyen bu kapsamlı planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.