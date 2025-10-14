2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Tokyo’da Japonya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında büyük bir şok yaşadı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Sambacılar, 2-0’lık üstünlüğü yakalayarak devreye moralli girdi. Goller Paulo Henrique ve Gabriel Martinelli’den geldi.

Japonya karşısında oyunu domine eden Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, cuma günü Güney Kore’yi 5-0 mağlup ettikten sonra bu maça da yüksek özgüvenle çıkmıştı. Ancak ikinci yarı, her şeyi tersine çevirdi.

JAPONYA'DAN MUAZZAM BİR DÖNÜŞ

Ev sahibi Japonya, ikinci yarıyla birlikte maça adeta yeniden başladı. 20 maçtır evinde yenilmeyen Japonya, seyircisinin de desteğiyle maçı çevirmeyi başardı. Takumi Minamino’nun golüyle farkı bire indiren Japonlar, ardından Keito Nakamura ve Ayase Ueda’nın golleriyle skoru 3-2’ye getirdi.

Bu müthiş geri dönüşle birlikte Japonya, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Takım, ülkesi sınırları içinde son yenilgisini Mart 2023’te Kolombiya’ya karşı almıştı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SINAV GİBİ MAÇ

Japonya, 2026 Dünya Kupası’na Asya elemelerinde elde ettiği başarılı sonuçlarla katılmayı garantileyen ilk takımlardan biri olmuştu. Brezilya ise turnuva biletini haziran ayında Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek aldı. Bu maç, Ancelotti yönetimindeki Brezilya’nın ilk resmi zaferi olarak kayıtlara geçmişti.

Hazırlık sürecinde oldukça iddialı bir kadroya sahip olan Brezilya, Japonya karşısında aldığı bu mağlubiyetle defansif zaaflarını bir kez daha gözler önüne serdi.