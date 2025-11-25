Japonya'nın ekonomi gazetesi Nikkei Asia’ya konuşan yetkililer Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesi’ne başvurduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da doğru şartlar sağlanırsa yabancı bir ortakla çalışabileceklerini belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin sahadaki katma değerli nadir toprak elementi üretimini artıracak uygun bir teknoloji sağlayıcısı bulmak için Çin, ABD, Avrupa, Kanada ve Avustralya ile görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Diğer taraftan Eti Maden’in, gelecek yıl endüstriyel tesisin proje tasarım aşamasına başlamayı ve 2027-2028 yıllarında ise tesisi açmayı planladığı aktarıldı.

Japon gazetesine konuşan bir yetkili ise Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesi’ne (JORC) başvurduğunu belirtti. Keşif doğrulanırsa Türkiye, Çin ve Brezilya’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü rezervine sahip olacak.