Yaşam tarzlarıyla dikkat çeken bir ülke olan Japonya'da bazı geleneklerde oldukça şaşırtıcı. Bunlardan biri de damatların evlat edinilmesi. Herkesin merak ettiği bu uygulamanın altında ise ekonomik ve kültürel nedenler yer alıyor. Oldukça sıra dışı olan bu uygulamanın en önemli nedeni aile soyunun sürekliliği. Fakat dahası da var.

AİLE SOYUNUN DEVAMI

Japon kültüründe aile adı ve soyun devamı oldukça önemli bir etken. Eğer damat gittiği ailede erkek çocuk yoksa damat olan kişiyi aile evlatlık olarak edinir. Ve soyadını verir. Böylelikle ailenin adı kesintiye uğramaz. Damat da o ailenin artık yasal olarak oğlu sayılır. Bu durum ise genellikle “mukoyōshi” adıyla bilinir ve Japonya'da yasal olarak geçerli bir durumdur.

AİLE ŞİRKETİNİN DEVAMI SAĞLANIR

Aile şirketlerinde bu gelenek hala devam etmekte. Nedeni ise ekonomik sebeplerdir. Aile şirketini devralacak erkek çocuk bulunmuyorsa kızın eşi evlat edinilerek şirketin başına geçirilmektedir. Böylelikle hem soyadı hem de şirketin sahipliği aile içinde kalır. Toyota, Suzuki, Kikkoman gibi bazı büyük Japon şirketlerinin tarihinde de bu tür "mukoyōshi damatları" olmuştur.

TOPLUMSAL YAPI VE HUKUKİ NEDENLER

Damatların evlat edinilmesi, Japonya'da Medeni Kanuna göre göre yasaldır. Damat edinilen kişi evlat edinildikten sonra resmi olarak kayınbabasının soyadını alır. Bu durum bilinen evlatlık edinilmekten farklıdır. Yetişkinler arasında yasal bir anlaşma bulunur. Bu yolla aile mal varlığı, mülk veya şirket, miras yoluyla güvenli biçimde aktarılabilir.

TOPLUMSAL KABULLENME

Damadın evlat edinilmesi Japon toplumunda utanç verici bir durum ya da garip olarak görülmez. Özellikle kırsal kesimlerde ve eski aile işletmelerinde hâlâ yaygındır. Günümüzde bu durum azalmış olsa da hala az da olsa "mukoyōshi" evliliği yapılmaktadır.