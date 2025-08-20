Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olan Japonya, Türk vatandaşlarına yönelik peş peşe kısıtlayıcı adımlar atmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz ay Japonya'nın Saitama Valisi Motohiro Ono, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin durdurulması için çağrıda bulunurken, ülke genelindeki çok sayıda işletmede Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar atılmaya başlandı.



TÜRK PASAPORTLARI GECE KULÜBÜNE ALINMIYOR



Arkadaşlarıyla birlikte Japonya'ya seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, gece kulübünün önünde bazı ülkelere ait pasaportlar için 'içeri giremez' afişinin yer aldığını ve söz konusu afişte Türk pasaportuna da yer verildiğini açıkladı.



Japonya'daki birçok gece kulübünde yabancıların pasaportlarının kontrol edildiğini belirten kullanıcı, kendi pasaportlarının 'yasaklı ülkeler' listesinde yer aldığını belirterek gece kulübüne sokulmadıklarını öne sürdü.





