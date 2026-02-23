Japonya'nın Okayama kentinde düzenlenen ve tarihi 1500'lü yıllara dayanan "çıplaklık festivali" bu yıl da yaralanmalarla gündeme geldi. Yarı çıplak katılımcıların kutsal ahşap çubukları yakalamak için yarıştığı festivalde 3 kişi hastanelik oldu.



TARİHİ 500 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR



Okayama kentindeki Saidaiji Tapınağı'nda düzenlenen festivalin kökleri, 1336-1573 yılları arasında hüküm süren Muromachi Hanedanı'na kadar uzanıyor. 500 yılı aşkın süredir devam eden gelenek, 2016 yılında Japonya hükümeti tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tescil edildi. Her yıl binlerce erkek, fundoshi denilen peştemale benzeyen geleneksel giysilerle tapınağa akın ediyor.





KUTSAL ÇUBUKLAR İÇİN YARIŞ



Festivale katılan erkekler, tapınaktan atılan kutsal ahşap çubukları yakalamak için birbirleriyle yarışıyor. Bu çubukları yakalayanların bereket ve şans kazanacağına inanılıyor. Ancak binlerce kişinin aynı anda aynı çubuklara ulaşmaya çalışması, her yıl güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.



3 KİŞİ YARALANDI



Bu yılki festivalde yerel polis, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananların durumunun ağır olmadığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Festivalin geçmişi de benzer olaylarla dolu. 2007 yılında düzenlenen etkinlikte bir kişi hayatını kaybetmişti.