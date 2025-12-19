Japonya Merkez Bankası (BOJ), 30 yıl sonra bir ilke imza attı. BoJ, bugün kısa vadeli faiz oranını oybirliğiyle yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e yükseltti. Karar, ocak ayından beri ilk faiz artışı anlamına gelirken Japonya’da faizleri 1995’ten beri görülmeyen seviyelere çıkardı.

BOJ açıklamasında, ücret artışlarıyla desteklenen enflasyon görünümü sayesinde yüzde 2’lik hedefe istikrarlı şekilde ulaşılacağına olan güvenin arttığı aktarıldı.

Banka, açıklamasında "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankası, ekonomik ve fiyat görünümünün tahminlerle uyumlu ilerlemesi durumunda faiz artırımlarına devam edileceğini açıkladı. Açıklamada, Japon ekonomisinin bazı zayıflıklara rağmen ılımlı bir toparlanma sergilediği, işgücü piyasasının sıkı kaldığı ve şirket kârlarının genel olarak yüksek seviyelerde seyrettiği aktarıldı.