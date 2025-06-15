Asya borsalarında geçen hafta ticaret savaşlarının durulacağına yönelik haber akışının risk iştahını artırmasıyla Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, salı günü açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı bölgenin odağında bulunuyor.
Japonya'da enflasyonist baskılardaki azalma ve küresel ekonomik belirsizliklerin büyümeyi olumsuz etkileyebileceği beklentiler, BoJ'un faiz artırım beklentilerini öteliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta Japonya'nın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Analistler, bankanın para politikası metninde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.
Bölgede son açıklanan verilere göre, Japonya'da ülke çapındaki fiyat eğilimlerinin öncü göstergesi olarak görülen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Söz konusu enflasyon oranı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
Asya tarafında geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması bölgedeki risk algısını azaltırken, diğer ülkelerin tarife müzakerelerine yönelik açıklamaları da yakından takip edildi. Geçen hafta açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerinde istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
İşiba, ayrıca hükümetin artan fiyat sorunlarını ciddiye aldığını belirterek, devlet maliyesini bozacak her türlü plana karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.
Gelecek hafta pazartesi günü Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, salı günü Japonya'da BoJ'un faiz kararı, çarşamba günü Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma günü Japonya'da tüketici enflasyonu takip edilecek.