Ticaret Bakanlığı'yla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB) tanıtım projesi kapsamında 11-13 Aralık 2024'te Japonya'daki çay demleme ve sunum etkinliğinde dereceye giren yarışmacılar, Rize'ye çağrıldı.

Yarışmada ilk 'Türk çayı demleme ustası' seçilen Yumika Arita, çay çarşısındaki etkinlikte Türk çayı demleyerek katılımcılara ikram etti.

Rize'nin çayın başkenti olduğunu öne süren DKİB yönetim kurulu başkan yardımcısı Şaban Turgut şöyle konuştu:

"Çay bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Yurt dışı pazarlarında etkinlikler yaparak çayımızı daha çok nasıl satarız onun uğraşı içindeyiz."

Rize çay çarşısı müdürü Hasan Önder de Japonya'da düzenlenen etkinlikte jüride görev aldığını belirterek şunları söyledi:

"Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz oldu. Japonya'dan gelen misafirlerimize de Rize'de Türk çayının yetiştiği alanları, üretim aşamalarını ve çay çarşısının çaydaki rolünü anlatmaya çalışıyoruz. Türk çay sektörünün önümüzdeki dönemlerde Japonya’da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. Japonya pazarında çay kültürümüzle, ince belli bardağımızla birlikte yer bulacağına inanıyor ve düşünüyoruz."

ARİTA'YA GÖRE ÇAY NASIL DEMLENİYOR?

Arita, Türkiye'nin, dünyada en çok çay tüketen ülke olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini bana öğrettiler. Türk çayı kültürünü çok kıymetli, çok da harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum."

Arita’ya göre iyi bir çay da şöyle demleniyor:

"İlk önce iyi bir Türk çayını demlemek için kalpten dilemek gerekiyor. Aynı zamanda çayın demlendiği sıcaklık da demlemede çok önemli bir etken. Yüz derecede kaynamış su kullanmak çok doğru değil. 85-90 derecelere indirgemek bu açıdan daha efektif. Çayı demledikten sonra mutlaka 15 dakika zaman geçmesi gerekiyor."