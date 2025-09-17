Prenses Akiko Mikasa, Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek mozoleye ulaştı. Ziyarette kendisine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko eşlik etti.

Ziyaretin dikkat çeken anlarından biri ise, Prenses Akiko’nun el tırnaklarına işlenmiş Türk ve Japon bayrağı detayları oldu. Özellikle Türk bayrağının yer aldığı bu sembolik jest, ziyaretçiler ve davetlilerin ilgisini çekti.

Prenses, ayrıca, “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi - Arkeolojinin Altın Çağı” adlı sergiyi gezdi.

Burada MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykelini inceleyen Prenses’e, eserin Türkiye’ye getiriliş süreci ve tarihi hakkında bilgi verildi.

15 Eylül’de İstanbul’a gelen Akiko Mikasa, Ankara’daki temaslarının ardından Kırşehir ve Şanlıurfa gibi şehirlerde de çeşitli etkinliklere katılacak.