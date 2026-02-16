Japonya'daki Ichikawa City Zoo'da doğduktan kısa süre sonra annesi tarafından reddedilen 'Punch' adlı yavru maymunun hikayesi duygulandırdı.

Yavru maymunun, yanından ayırmadığı pelüş oyuncağıyla görüntüleri internette büyük ilgi gördü.

Thestandard'da yer alan habere göre, yedi aylık 'Punch', hayvanat bahçesi bakıcıları tarafından bakım altına alındı.

Yavru maymunun sağlıklı gelişimi için yoğun çaba harcayan Bakıcılar, 'Punch'ın yalnızlık hissini azaltmak ve psikolojik olarak desteklemek amacıyla ona pelüş bir maymun verdi.

SIRADAN EŞYADAN FAZLASINA DÖNÜŞTÜ

Ancak bu oyuncak, zamanla yavru maymun için sıradan bir eşyadan çok daha fazlasına dönüştü.

Punch'un, pelüş maymunu adeta annesi gibi benimsediği ve oyuncağını yanından hiçbir zaman ayırmadığı belirtildi.

Bakıcıların çabalarına rağmen, Punch uyum sağlamakta zorluk çekerken diğer maymunların arasında dolaşırken sık sık oyuncağı taşıdığı gözlendi.

Paylaşılan bazı videolarda pelüşün üzerine uzandığı görülen Punch'ın bu görüntüsü kullanıcıları duygulandırdı.

ONDAN ÖNCE 'OTOME' VARDI

Bu arada aynı hayvanat bahçesinde daha önce benzer bir hikaye yaşandığı ortaya çıktı.

'Otome' adlı maymunun 'Rilakkuma' pelüş oyuncağıyla oynadığı görüntüler o dönem büyük ilgi görmüş.

Şu an anne-büyükanne olan Otome'nin hikayesinin kitaplara konu olduğu da öğrenildi.