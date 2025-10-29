ABD Başkanı Trump, Japonya’da İmparator Naruhito ile görüşmesi sırasında skandala imza attı.

Trump, karşılama töreninde imparatorun arkasına kolunu uzatıp, eliyle sırtına dokunması dikkat çekti.

Japon kamuoyunda “İmparatoru elleme” sayılan bu davranış, ülkenin titizlikle korunan geleneğine saygısızlık.

Japonya'da imparatorluk ailesi ve makamına dair halk ve devlet düzeyinde ‘dokunulmazlık’ var.

“Chry santhemum taboo” adıyla anılan imparatora yönelik aşırı samimi veya fiziksel yakınlık içeren davranışlar sosyal tabular arasında yer alıyor.

Trump’ın tutumu, herhangi bir Japonun cesaret edemeyeceği bir hareket.