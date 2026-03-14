Güney Kore ve Japonya makamları Cumartesi günü Kuzey Kore'nin doğu kıyısından denize doğru bir füze olduğu tahmin edilen cisimler fırlattığını duyurdu.

Japonya Sahil Güvenliği söz konusu mühimmatın denize ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.

Fırlatmalar Seul ve Washington'ın savunma kapasitelerini test etmek amacıyla yürüttüğü ortak tatbikatlar sırasında gerçekleşti.

Nükleer güce sahip Kuzey Kore bu eğitimleri ABD ve Asya'daki ABD müttefiklerinin kendisine yönelik gerçekleştireceği "silahlı bir saldırı provası" olduğunu söyleyerek tepki gösteriyor.

Bu gerilimin ortasında Güney Kore Başbakanı ile ABD Başkanı Donald Trump Washington'da bir araya geldi. İki lider 2019 yılından bu yana askıda kalan diyalog kanallarını yeniden açma yollarını ele aldı.