Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaleti açıklarında bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan resmi açıklamada, sarsıntının büyüklüğü 6 olarak bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Japonya Meteoroloji Ajansı, deniz tabanında gerçekleşen depremin yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Bölgede kısa süreli endişeye yol açan sarsıntının ardından kıyı şeritleri için herhangi bir tsunami uyarısı ya da risk bildirimi yapılmadı.

5 GÜN ÖNCE 6.9'LA SARSILMIŞTI

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında geçtiğimiz günlerde 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.