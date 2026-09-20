Japonya'da yaşlı nüfus oranı rekor seviyeye ulaştı. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, ülkede 65 yaş ve üzeri nüfus 36,2 milyona ulaştı.

"21 Eylül Yaşlılara Saygı Günü" öncesinde güncellenen verilere göre, ülkede yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfus, toplam nüfusun yüzde 29,6'sını oluşturuyor.

Geçen yıla kıyasla 20 bin artış gösteren yaşlı nüfus, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

2045'TE DAHA DA ARTACAK

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS) verilerine göre, Japonya'daki yaşlı nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona ulaşması ve yüzde 36,3 oranına çıkması bekleniyor.

Japonya, 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranında dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu oranın ardından yüzde 25,6 ile İtalya ve yüzde 24,2 ile Almanya geliyor.

SAĞLIK SİSTEMİ VE DOĞUM ORANLARI ETKİLENİYOR

Yaşlı nüfusun artışı, Japonya'da ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarının artırılması ve bölgesel toplumların kalkındırılması konularında sorunlar yaratıyor.

Bakanlık verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfusun 15,7 milyonu erkek, 20,5 milyonu ise kadın.