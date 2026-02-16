Yayınlandığı ilk günden itibaren hem hikayesi hem de sahneleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Jasmine dizisi hakkında radikal bir karar alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) "müstehcenlik" ve "yayın ilkelerine aykırılık" gerekçesiyle uyguladığı idari cezaların ardından, platform diziyi Türkiye kataloğundan çıkarma kararı aldı.

18 ŞUBAT'TA VEDA EDİYOR

HBO Max Türkiye, dizinin geleceğiyle ilgili resmi açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla platformdan kaldırılacak olan dizi için şu ifadeler kullanıldı:

"Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin."

Bu açıklama, dizinin Türkiye’de yasaklansa da uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam edeceğini kesinleştirdi.

SENARYO ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Jasmine, sadece sahneleriyle değil, ele aldığı konuyla da kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Başrollerini Asena Keskinci ve Burak Can Aras’ın paylaştığı yapım, ölümcül bir kalp hastalığıyla savaşan Yasemin’in hayatına odaklanıyor. Ancak diziyi asıl tartışmalı hale getiren unsur; Yasemin'in üvey kardeşi Tufan ile olan, sınırları zorlayan ve giderek saplantılı bir hal alan karanlık ilişkisiydi.

RTÜK’ün diziye yönelik incelemesi, izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine başlamıştı. Kurul, "toplumsal değerler ve ahlaki yapıyla bağdaşmayan" içerikler nedeniyle platforma idari yaptırım uygulamıştı. HBO Max'in bu kararı, daha ağır yaptırımlarla karşılaşmamak adına aldığı bir "kendi kendini denetleme" hamlesi olarak yorumlanıyor.

HİKAYE YARIM MI KALACAK?

Dizinin Türkiye’deki takipçileri, hikayenin nasıl sonlanacağını merak ederken, bu kararla birlikte yerli izleyici için finale erişim imkanı ortadan kalkmış oldu. Sosyal medyada bir kesim kararı "geç kalınmış bir adım" olarak nitelerken, bir kesim ise dijital içerik özgürlüğüne müdahale edildiği yönünde eleştirilerde bulundu.