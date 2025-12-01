Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Jayden Oosterwolde, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Karşılaşmada 54. dakika oynanırken Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine faul yapan Jayden Oosterwolde, hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ligdeki dördüncü sarı kartını gören Hollandalı futbolcu, cezalı duruma düştü.
Jayden Oosterwolde, RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanacak 15. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.