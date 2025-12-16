Kuyumculuk sektöründe eleştirilere neden olan düzenlemelerin, uluslararası ticarette farklı tabloların yaşanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) devreye aldığı uygulamalar Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a kadar uzandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, ihracatçı bir firmanın, Amazon ile ticaretinde MASAK’tan gelen talepleri paylaştı. İTO meclis toplantısında konuşan Özboyacı, “Firma yetkilileri, ‘Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın diyor’ cümleleriyle yaşananları anlattı” dedi.

Ercan Özboyacı

‘21 MİLYONLUK CEZA’

Bu talebin uluslararası ticaretin gerçekleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Özboyacı, adil, uygulanabilir ve ticareti destekleyen mevzuat talebinde bulundu.

Özboyacı, bir belgenin düzenlendiği ülkede yetkili makamlarca onaylandığını ve başka bir ülkede geçerlilik kazanmasını sağlayan uluslararası bir tasdik şerhi olarak uygulanan apostil uygulamasının etkilerine değindi. Özboyacı, denetimden geçen bir ihracatçı firmanın, apostil eksikliği yüzünden üst sınırdan 21 milyon TL ceza aldığını söyledi.

MASAK’ın sektörü zorlayan başka taleplerine de değinen Özboyacı, “Bir hanımefendi geldi, 30 gram 22 ayar bir bilezik alacak. Bundan şüphelenirsek MASAK’a bildirmeliyiz. Bu rakam 185 bin TL’yi aştığından o kişinin kimlik bilgisini 8 yıl saklamalıyız. O küçücük dükkanlarda 8 yıl kimlik bilgisi saklamak fiilen uygulanamaz. Ayrıca 185 bin TL, kara para aklama faaliyeti için düşük. Bildirim eşiği 750 bin-1 milyon TL seviyesinde olmalı” dedi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amzon’un kurucusu Jeff Bezos, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 136 metrelik ultra lüks yatı ‘Flying Fox’ ile 2024’te Fethiye’ye de demir atmıştı.

Kara para ile daha etkin mücadele şart

Türkiye’de bir yandan da son dönemde kara para aklama operasyonları sıklıkla duyuluyor. Özellikle İstanbul Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonları haberleri art arda gelirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para ile mücadeleye yönelik açıklanan yeni kriterler, MASAK’ın mevzuatına dahil edileceği belirtilmişti. Türkiye’de kara para aklama ile mücadelede daha etkin çalışmalar yapılması gerektiği eleştirileri de halen gündemdeki yerini koruyor.

Bu kapsamda özellikle kanalize olunması gereken alanlar arasında ilk sırada yasadışı bahis, piyasa dolandırıcılığı ve uyuşturucu ile mücadele yer alıyor.

‘Türkiye’den vazgeçmelerine neden oluyor’

“ABD’de bazı üyelerimiz müşterilerinin, pasaportlarını apostil ettirmek için Türk konsolosluğuna ulaşmak adına 6 saat uçmak zorunda kalıyor” diyerek uygulamanın yarattığı zorluklara dikkat çeken Ercan Özboyacı, “Hiçbir uluslararası şirket bu zahmete girmek istemiyor. Bu durum Türkiye’den alışveriş yapmaktan vazgeçmelerine yol açıyor” dedi. Jeff Bezos örneğinin sektördeki sıkıntıların en çarpıcı başlığı olduğunu söyleyen Özboyacı, sektörün 1.5 yıldır yoğun bir denetim sürecinden geçtiğini sürekli değişen yönetmeliklerin de sahada belirsizlik yarattığını vurguladı.