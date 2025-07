Jennifer Lopez'in 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında önceki akşam Antalya Belek'te verdiği konsere binlerce hayranı akın etti.

ARDA GÜLER, BURAK ÖZÇİVİT, JASON STATHAM...

Dünyaca ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında futbolcu Antonio Rüdiger, Federico Valverde, milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncu Burak Özçivit, oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jason Statham ile eşi Rosie Huntington- Whiteley de vardı.

Hayranlarına mükemmel bir gece yaşatan Lopez'in doğum günü olması sebebiyle sahnede bir de pasta kesildi. 56 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcının doğum günü kutlaması kaldığı 'Cave' (Mağara) olarak adlandırılan özel suit odasında devam etti.

İSTANBUL'DAKİ HAYRANLARIYLA DA TANIŞACAK

Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta da Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

Geçen günlerde hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Jennifer Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Konserin 'Meet & Greet' biletleri kapsamında Lopez, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Bu biletlerden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

SOĞUK ÇAY SEVİYOR

Bu arada 56 yaşındaki şarkıcı tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı... Günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo, soğuk çay tüketiyor.