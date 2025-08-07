Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2019’daki konserinden sonra ilk kez İstanbul’da sahne aldı. İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşen konserde Lopez, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

Konserden bir gün önce İstanbul’a gelen sanatçı, korumaları eşliğinde İstinye Park’ta alışveriş turuna çıktı. Bu sırada uğradığı Chanel mağazasında, içerideki müşteri sayısının dolu olması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşandı.

MAĞAZAYA ALINMADI

Mağazanın güvenlik görevlisi, pandemi sonrası devam eden “sınırlı müşteri” politikası kapsamında Lopez’i içeri alamayacağını belirtti. Durumu sonradan fark eden mağaza çalışanları, Lopez’i içeri davet etti. Ancak ünlü sanatçı bu daveti nazikçe geri çevirdi.

GÖREVLİ İÇİN NİHAİ KARAR VERİLDİ

Prosedürü uygulayan personelin bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu. Mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bu nedenle bir kusur görülmediğini belirtti.