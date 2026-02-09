Yeni Gelin dizisiyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi edinen, ardından Yalnız Kurt ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Brezilyalı oyuncu Jéssica May, bu kez sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videosuyla gündeme geldi.

Türkiye’de yaşadığı deneyimleri anlatan May, Brezilyalıların ülkemize geldiklerinde en çok şaşırdığı 5 detayı tek tek sıraladı.

Ünlü oyuncunun samimi anlatımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

"YEMEKTEN SONRA ÇAY İÇMEDEN KALKMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Jéssica May, Türkiye'de yemek sonrası çayın adeta bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu bu durumu, "Yemekten sonra çay içmenin yemeğin oturmasına yardımcı olduğunu söylüyorlar ve seni mutlaka ikna ediyorlar. Çay içmeden masadan kalkmak neredeyse imkansız" sözleriyle anlattı.

Brezilya’da böyle bir alışkanlık olmadığını belirten May, "Bizde evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye’ye gelince kapının önünde dizili ayakkabıları görünce gerçekten şaşırıyorsun" dedi.

Trafikteki korna kullanımına da değinen oyuncu, “Brezilya’da bu kadar korna duymazsın. Burada insanlar vitesi hazırlamıyor, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor” ifadelerini kullandı.

Türk kahvaltısının çeşitliliğine hayran kalan Jéssica May, “Brezilya’da kahvaltı çok sade. Kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye’de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bulamıyorsun” dedi.

Türkiye’deki kolonya alışkanlığını çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence mükemmel bir şey” sözleriyle bu ritüeli övdü.