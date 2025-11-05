Süper Lig'de çıkışa geçen ve Beşiktaş derbisinde 3 puanı hanesine yazdırarak umutlarını tazeleyen Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın performansı yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı, Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golünün ardından bu kez saha dışında gönülleri fethetti.

PRİMİ BAĞIŞLADI

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş derbisinin kahramanı Jhon Duran, aldığı primin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı. Kolombiyalı forvetin bu davranışı, hem yönetim hem de teknik ekip tarafından büyük takdirle karşılandı. Yönetim kaynakları, Duran'ın jestini "kulüp aidiyetinin güzel bir örneği" olarak yorumladı.

Sarı lacivertli ekipte Sadettin Saran yönetiminin göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi yeniden düzenlenmişti. Yeni sistemde paket modeline geçilirken Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından oyunculara söz verilen primler yatırıldı.

Sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadroya dahil edilen Kolombiyalı golcü, bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Duran, Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.