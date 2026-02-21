Fenerbahçe, sezon başında büyük umutlarla Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile disiplinsiz tavırları ve yetersiz performansı nedeniyle devre arasında yollarını ayırmıştı.
Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit'e kiralanan Kolombiyalı forvet, sarı lacivertli ekibin mağlup olduğu maçın ardından yaptığı hareket taraftarları çileden çıkarttı.
FENERBAHÇE KAYBETTİ, PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Jhon Duran, mücadele sonrasında Nottingham Forest'ın yaptığı galibiyet paylaşımlarını beğendi.
İngiliz ekibinin Fenerbahçe aleyhindeki birden çok paylaşımını beğenen Kolombiyalı golcünün hareketi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada 22 yaşındaki oyuncuya yoğun tepki gösterdi.
Fenerbahçe forması ile 21 maçta görev alan Duran 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.