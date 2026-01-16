Fenerbahçeli yıldız Jhon Duran için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınına göre Napoli, Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ı listesine ekledi.

Habere göre, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, 2003 doğumlu Kolombiyalı golcüyü uzun süredir yakından takip ediyor. Haberde yer alan ifadede, "Napoli, Jhon Duran'ı kadrosuna katabilmek için adeta her yolu denemeye hazır. Oyuncunun ismi, mavi-beyazlıların hayal listesinden hiçbir zaman silinmedi" denildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.