Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalara çıkamıyordu.

Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz gün İstanbul'a dönerek Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u tek golle yendiği karşılaşmayı tribünden izledi. Daha önce sosyal medyada koltuk değnekli fotoğrafını paylaşan ve taraftarı endişelendiren Duran'ın son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın durumu netlik kazandı. 21 yaşındaki futbolcuya yapılan son kontrollerde iyileşme gözlemlendi.

Duran'ın yakın zamanda çalışmalara başlaması hedefleniyor. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan futbolcu için Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Aston Villa'dan Al-Nassr'a rekor bedele transfer olan futbolcuyu yaz transfer döneminde ise kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.