Fenerbahçe, haftalardır transfer listesinin ilk sırasında yer alan John Duran'da mutlu sona ulaştı.



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr ile yapılan anlaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu tarafı da tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

🚨💙💛 BREAKING: Jhon Durán to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place between all parties involved.



Al Nassr let Durán leave on initial loan with full salary covered until June 2026.



Durán has accepted Fener proposal after director Devin Özek travelled to Colombia. pic.twitter.com/jhvhsWkXoA