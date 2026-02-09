Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, kiralık olarak Rusya ekiplerinden Zenit'e katıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvetin sarı lacivertlilere 20 milyon Euro'nun üzerinde maliyeti vardı.

5'TE 1'İNE İMZA

22 yaşındaki oyuncunun, sözleşme şartları da belli oldu. Zenit'ten yarım sezon için 4 milyon Euro ücret alacağı aktarılan Duran'ın satın alma opsiyonu da Zenit'te. Rus ekibinin Al Nassr ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonun da bulunduğu ve bu bedelin 35 milyon Euro olduğu aktarıldı.



