Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elindeki jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren ve yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Özgür Şahin’in (46), hayatını kaybetmeden dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; elinde alkol şişesi olan Şahin’in çevresindekilerle konuştuğu, polis ekiplerinin Şahin’in etrafını çevrelediği daha sonra Şahin’in koşarak bir arazi aracına yöneldiği ve yaşanan arbede sırasında vurulduğu anlar yer alıyor.

Olay, 7 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Şahin, daha sonra, Mürsel Paşa Caddesi’nden Derince Caddesi’ne dönen 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S.’yle, Şahin arasında arbede yaşandı. Arbedede tabancayla vurulan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yenidoğan Camisi’nde dün kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, şüpheliler G.K. ve İ.S.’yi gözaltına aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özgür Şahin’in yaşamını yitirmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; yüzü ile boynundan yaralandığı görülen yarı çıplak haldeki Şahin’in elinde alkol şişesi olduğu görüldü. Şahin’in çevredeki vatandaşlarla konuştuğu, polis ekiplerinin de etrafını çevirdiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında; caddeye giren bir arazi aracının bu sırada caddeyi kapatan bir başka araç nedeniyle ilerleyemeyince korna çaldığı fark ediliyor. Bu sırada bir marketin girişinde bulunan Şahin’in koşarak korna çalan arazi aracına yöneldiği ve araçtan inen G.K. ve İ.S. ile yaşanan arbede sırasında 3 el silah sesi duyuluyor. Şahin’in vurulduğu anlaşılırken, polis, iki şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldığı görüntülere yansıdı.