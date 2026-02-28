Mimikleri ve elastik yüz ifadeleriyle dünya çapında tanınan ünlü aktör Jim Carrey, katıldığı son etkinlikteki görüntüsüyle magazin ve sosyal medyada gündem oldu. 64 yaşındaki oyuncunun yüz hatlarındaki değişim, hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu.

MİMİK USTASI OLARAK HAFIZALARA KAZINMIŞTI

90’lı yıllarda Ace Ventura: Pet Detective, The Mask ve Dumb and Dumber gibi yapımlarla komedi türünde ikonlaşan Jim Carrey, kariyeri boyunca yüz kaslarını bir enstrüman gibi kullanmasıyla tanındı. The Truman Show ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi kült dramalarda da performans sergileyen oyuncu, Hollywood'un "mimik ustası" olarak hafızalara kazındı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Carrey, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Oyuncunun özellikle alın ve göz çevresindeki hatların önceki yıllara oranla daha pürüzsüz görünmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

TANINMAZ HALDE YORUMU YAPILDI

Dünya basınında da yer bulan haberlerde, oyuncunun bu yeni görüntüsünün estetik müdahalelerden kaynaklanabileceği iddia edildi. Carrey'nin yüzündeki bu değişim, takipçileri tarafından "tanınmakta zorlanıldı" şeklinde yorumlandı.