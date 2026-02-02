ABD’de pedofili ağı kuran Jeffrey Epstein’a ait soruşturma dosyalarının son dalgası kamuoyuna açıldı.

Deprem etkisi yaratan dosya; toplamda 3 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videodan oluştu.

Dosyada, kraliyet ailesi üyelerinden siyasetçilere ve teknoloji dünyasının devlerine kadar birçok yüksek profilli isim yer aldı.

Dağınık ve teknik formatlarda bulunan dosyalar, Temmuz 2025'te açılan 'JMail' isimli bir platforma taşındı.

TÜM BİLGİLER YER ALIYOR

Platform, Epstein'ın kamuoyuna açılan 2'nci dalga dosyalardaki e-posta trafiğini, uçuş kayıtlarını ve kişisel belgelerinin bazılarını, "GMail" benzeri bir arayüz üzerinden sunduğu görüldü.

'JMail'de söz konusu set, "Gelen Kutusu", "Gönderilenler", "Klasörler" ve "Kişiler" gibi sekmeler altında düzenliyor.

Projede yer alan "Jemini" adlı yapay zeka destekli arama motoru sayesinde kullanıcılar, milyonlarca sayfa belge arasında anahtar kelimeyle saniyeler içinde arama yapabiliyor.

'KİŞİLER' DİKKAT ÇEKTİ

Platformda yer alan klasörler, gönderilen e-postalar ve kişiler sekmesinde çok sayıda yüksek profilli ismin adına rastlandığı görüldü.

Elon Musk, Ehud Barak, Steve Bannon, Noam Chomsky gibi isimlerin, dosyalarda yer alan kişiler arasında listelendiği de görüldü.

Öte yandan platformda yer alan bilgilere göre, 30 Ocak 2026'ta Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 9–12'nci ciltler (yaklaşık 300 GB veri) halen indekslenme aşamasında ve 'Jmail' sistemine yükleniyor.