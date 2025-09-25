İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Real Madrid'i takibini sürdürmek isteyen Barcelona, deplasmanda Real Oviedo'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın yaptığı inanılmaz hata sonrası Real Oviedo 1-0 öne geçti.

Gelişen Real Oviedo atağında savunmanın arkasına atılan topu ceza sahasının dışına çıkarak kontrol eden Joan Garcia, iki rakibine çalım attıktan sonra topu uzaklaştırmak yerine orta sahadaki takım arkadaşına göndermek istedi. Ancak araya giren Alberto Reina, orta sahadan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

Bu golle Real Oviedo, güçlü rakibi karşısında öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Real Oviedo'nun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Barcelona, 56. dakikada Eric Garcia, 70. dakikada Robert Lewandowski ve 88. dakikada Ronald Araujo'nun golleriyle sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 16'ya yükseltirken, Real Oviedo 3 puanda kaldı.

Not: Ekran görüntüsü S Sport'tan alınmıştır.