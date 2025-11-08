Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu maçı kaybetmedik ama kaybetmiş olsaydık da oyuncularımın bu performansından sonra üzülmezdim. Birçok fırsat yarattık. Önemli olan reaksiyon göstermek, karakter göstermek. Trabzonspor'a bütün saygımla söylüyorum; bugün 2 puan kaybeden taraf bizdik."