Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçından ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Pereira, hakemlerin kararlarının hep aleyhlerinde olduğunu ifade etti.

Portekizli çalıştırıcı, benzer pozisyonlara farklı kararlar verildiğini iddia ederken "Hakem kararları hep aleyhimize. Beşiktaş maçını hatırlatacağım. Çok ufak bir dokunuşta penaltı verilmişti. Bugün aynı durumda tam tersi karar verildi.

Steve'in pozisyonunda elden dolayı gol iptal edildi. Benzer pozisyonda penaltı verilmedi. Her takıma aynı kararlar verilmedi. İki farklı fikir olamaz. Hangi durumlarda VAR'a gidildiğini anlayamıyorum artık. Net penaltı pozisyonunda gidilmiyor. Üst üste çok fazla olmaya başladı." diye konuştu.