Süper Lig’in 18’inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 3-2 üstün ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Joao Pereira, maçı koparabilecek pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Öncelikle genel konuşarak başlayayım. Karşımızda Süper Kupa’yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye’de şu anda en iyi takımlardan biri oldukları şüphesiz. Çok motiveydiler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve tahmin ediyorum yaklaşık 15 yıldır şampiyon olamıyorlar; şu anda buna gerçekten inanıyorlar. Dün Galatasaray’ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahiplerdi. İlk yarıda ise ben biraz daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı, bunu söyleyebilirim. Baskı anlamında bazı değişiklikler yaptılar. Bu yüzden hocaları iyi bir hoca. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk. Ama tabii ki gelişiyoruz. Çocukken büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz; bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1’i bulabilseydik, şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık ama maçı bitiremedik. Sonrasında rakip iyi adapte oldu, iyi değişiklikler yaptılar ve üzerimizde ciddi bir baskı oluşturdular. Birinci yarıdan farklı olarak ikinci yarıda adam adama çıktılar ve bunda gayet başarılı oldular. İlk yarıda biz çok iyi iş çıkarıyorduk; boş adamları buluyorduk, topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık ve izleyen herkese keyifli bir futbol gösterdiğimizi düşünüyorum”

"BUGÜN GALİBİYET İÇİN SAVAŞTILAR"

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Pereira, “İkinci yarıda, dediğim gibi, bu düzeni biraz kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte adam adama oyuna karşı aslında almamız gereken bazı pozisyonlar, kullanmamız gereken bazı alanlar vardı. Bunları unuttuk, iyi yapamadık. Tabii ki rakip adam adama oynayınca düşünmek için daha az zamanınız oluyor. Top daha az sizde kalıyor. Daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Daha sağlam ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Zaten biliyorsunuz, ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Bu hafta boyunca çok fazla oyuncumuz hastaydı; grip olanlar, ateşi yüksek olanlar vardı. Bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Hagi gibi. Diğerleri ise hızlı bir şekilde iyileştiler ve kulübe, şehre hizmet etmek için birer savaşçı gibi sahaya çıktılar. Bugün galibiyet için savaştılar. Onları tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar” diyerek açıklamalarını tamamladı.